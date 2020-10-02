«Внимание! Всем!»: в Тюменской области прозвучат сирены

Штабная тренировка по гражданской обороне стартовала по всей России 2 октября. Фото: 72.mchs.gov.ru

Штабная тренировка по гражданской обороне стартовала по всей России 2 октября. О том, что в нашем регионе прозвучат призывы прослушать сообщение от властей, МЧС предупреждало заранее.

– Уважаемые граждане 2 октября 2020 года с 10.00 до 10.35 по местному времени будет проводиться техническая проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения населения Тюменской области, – сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В регионе отрабатывают и проверяют готовность, слаженность действий органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны всех уровней.

Услышав сигнал «Внимание! Всем!» жителям региона нужно включить телевизор или радио и прослушать сообщение местных властей или органов управления по делам ГО и ЧС.