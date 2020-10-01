Тюменец продал машину, которая была в аресте

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Тюменец продал свой внедорожник «Ниссан», зная, что на авто наложен арест в счет долга. Пытаясь избавиться от задолженности, мужчина продал иномарку через посредников на рынке. Купил автомобиль тоболяк, но радость его была недолгой.

Договор купли-продажи составили от руки, деньги передали по расписке. Приехав домой, новый владелец «Ниссана» обнаружил за продавцом долг по кредитам в размере 150 000 рублей. Теперь тоболяку предстоит нелегкая битва за свои права в суде, добавляет региональное управление ФССП РФ.

– Если исполнительное производство возбуждено ранее, чем заключен договор купли-продажи, то новый автовладелец должен доказать в суде, что он является добросовестным покупателям и заведомо не знал о запретах. Только после решения суда покупатель сможет зарегистрировать купленный автомобиль и стать полноправным владельцем. Вместе с тем продажа автомобиля с запретами не снимает с должника обязанности по оплате своих долгов, – поясняют приставы.

Служба рекомендует жителям региона тщательно проверять информацию о транспортном средстве и его владельце не только по базе ГИБДД, но и по базе службы судебных приставов с помощью электронного сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте. На ресурсе достаточно ввести имя и фамилию. Наличие исполнительных производств можно проверить через единый портал государственных услуг (ЕПГУ) по адресу www.gosuslugi.ru.