Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с Международным днем пожилых людей жителей региона

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Глава региона Александр Моор обратился к возрастным землякам с поздравительной речью в честь праздника – сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей.

В первую очередь глава региона поблагодарил ветеранов, представителей старшего поколения за неоценимый вклад в развитие Тюменской области. Он призвал предприятия и организации, тюменцев уделить особое внимание пенсионерам, воздать должное их заслугам и достижениям.

– День пожилых людей – это хороший повод и для каждого из нас сказать искренние слова благодарности мамам и отцам, бабушкам и дедушкам и просто знакомым людям старшего поколения, – подчеркнул губернатор.

Глава региона пожелал землякам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, долгих лет счастливой жизни в кругу родных и близких людей.