Пьяный тюменец выломал дверь и вломился в квартиру к бывшей

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Бывший муж сломал входную дверь квартиры – такое сообщение оставила тюменка дежурному полиции. На место выехал участковый, где ему удалось задержал злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Тюмени.

Полиция выяснила, что тюменец выпивал и во время застолья захотел повидаться с бывшей женой. Он приехал ночью к ней домой, стучал в дверь, требуя открыть. Женщина не открыла. Тогда мужчина выломал входную дверь квартиры и зашел внутрь. К счастью, потасовки не случилось, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

– Своими противоправными действиями фигурант нанес ущерб – около 6 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде, – дополняет ведомство.