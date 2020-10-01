В Тюменской области отменили противопожарный режим

Фото: pixabay.com

Особый противопожарный режим в Тюменской области ввели 10 апреля 2020 года, в южных районах области – с 18 апреля, в северных районах (Тобольский, Вагайский и Уватский районы) – с 25 апреля. Его официально отменили в этот понедельник, 29 сентября. Однако угроза лесных пожаров всё еще существует, напоминают надзорные ведомства.

В этом году за весь пожароопасный период в регионе ликвидировали 221 лесной пожар на общей площади 1535,51 га, из них четыре лесных пожара площадью 7,83 га ликвидированы в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности.

Основная причина возникновения лесных пожаров – человек, то есть нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 162 лесных пожара возникло вследствие неосторожного обращения с огнем, семь – из-за перехода огня с земель, десять лесных пожаров перешло из соседнего района, пять – от линейных объектов. Из-за грозы произошло 37 лесных пожаров из 221.

Всего на тушении лесных пожаров в текущем году было задействовано 2 492 человека из всех привлеченных учреждений и 674 единицы техники, в том числе из подразделений пожаротушения ГУ МЧС России по Тюменской области 26 человек и пять спецмашин. Новая техника и оборудование, закупленные в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология,» также были задействованы на тушении в целях повышения оперативности проведения работ по ликвидации лесных пожаров.

– Несмотря на низкий класс пожарной опасности в лесах по погодным условиям, сохраняется риск возникновения лесных пожаров вследствие человеческой деятельности. Ежегодно информационная система дистанционного мониторинга лесов продолжает фиксировать термоточки до поздней осени – граждане разводят костры, сжигают мусор, стерню на дачных и приусадебных участках, – отмечают специалисты.