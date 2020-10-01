Прокуратура отреагировала на видео, где пьяная мать обматерила сына в прямом эфире

Видео, где пьяная тюменка нецензурно оскорбляет своего ребенка, записывая стрим в приложении знакомств, разместили накануне в одной из городских групп. Детский омбудсмен региона и соцзащита отреагировали на скандальное видео сутки назад, 30 сентября. Однако в соцсетях не утихает шумиха, горожане обсуждают землячку.

По словам уполномоченного по делам несовершеннолетних Андрея Степанова, женщина воспитывает сына одна.

– Ее матерью назвать трудно в такой ситуации. Совершенно точно, что мы эту ситуацию вместе с коллегами берем на контроль. Для мамы эта история не пройдет бесследно, мы этого не допустим. Я, как и все нормальные родители и граждане, возмущен. Это не вяжется с образом матери никак. Такого дети ни видеть, ни слышать, тем более в этой обстановке жить, не должны. Повторяю, наша задача – вовсе не карательные меры, а помощь прежде всего ребенку и маме в преодолении этой ситуации, – заявил Степанов.

Правоохранительные органы и соцзащита взяла семью на контроль, к ним регулярно будут приходить с проверкой, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

И все же сегодня утром по поручению прокурора области Владислава Московских прокуратурой Ленинского округа Тюмени организована проверка исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родительских обязанностей. При наличии оснований будут приняты меры, заявила прокуратура.

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Запись стрима опубликовали в соцсетях в ночь с 29 на 30 сентября (подробнее)