Блогинг – тренд современности: тюменский креатор Алина Михайлова преподала мастер-класс по ведению соцсетей

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Тюменский блогер, идейный вдохновитель и креатор онлайн-школы иностранных языков Clever YOU Алина Михайлова провела встречу с единомышленниками в мультицентре «Моя территория». Она рассказала, как стала трендсеттером и инфлюенсером в одном лице, раскрыла значение этих слов, а также дала прогнозы на будущее: есть ли завтра у блогерства?

Встреча с креатором онлайн-школы иностранных языков Clever YOU, блогером, молодой мамой и экоактивисткой Алиной Михайловой проходила в формате лайт-спича и стала шестым образовательным событием проекта «Медиаштаб». Любой ли человек может стать трендсеттером? Действительно ли блогеры так востребованы? Инфлюенсер — лидер мнений или просто рекламная площадка? Легко ли быть блогером? Есть ли у блогерства будущее? Запись эфира можно увидеть по ссылке: clck.ru/R9ZsT.

Годовой образовательный курс по развитию навыков работы в социальных медиа от мультицентра «Моя территория» запустили в начале марта. Программа курса подразумевает участие всех желающих в медиаинтенсивах с региональными экспертами этой области.

— Проводить прямые эфиры по развитию медиакомпетенций молодежи Тюменской области у нас в медиаштабе уже вошло в добрую привычку. В этом месяце мы решили отойти от стандартного эфира, где эксперт делится своими знаниями в формате монолога. Впервые выстроили диалог в прямом эфире. Тема выбрана не случайно. Мы анализируем запросы аудитории и предлагаем темы для эфира. Этим занимаются ребята из медиаштаба. Они исследуют актуальную медиаповестку, предлагают интересные темы встреч, – пояснил руководитель проекта «Медиаштаб» Владимир Березовский.

Узнать больше о проекте «Медиаштаб» и следить за контентом, который создают его участники, можно в сообществе мультицентра «Моя территория» https://vk.com/moyaterritoriya72.