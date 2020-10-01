Смартфон вместо кассы: предприниматели выбирают новые способы приема платежей

Порядка 30 корпоративных клиентов Западно-Сибирского отделения Сбербанка подключили новый сервис по приему безналичной оплаты через смартфон. Специальное приложение Tap on Phone работает на операционной системе Android и позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса принимать оплату любым бесконтактным способом.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В современной реальности бесконтактные технологии становятся особенно актуальными. Новая бесконтактная технология позволяет использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты в магазине или при доставке. На данный момент сервис пользуется наибольшим спросом у предприятий фастфуда, розничных магазинов, цветочных бутиков и такси.

Для приёма оплаты нужен смартфон с NFC и операционной системой Android 8.0 или выше. Максимальная сумма оплаты при проведении операции по бесконтактной карте МИР, Visa и MasterCard не более 1 000 рублей. Для совершения оплаты смартфоном, браслетом или умными часами с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay ограничений нет. Оставить заявку на консультацию и подключение можно на сайте Сбербанка.