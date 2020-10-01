Погода в Тюмени 1 октября: солнечно и туманно

Ночью и утром в отдельных районах региона осядет туман Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 1 октября, в Тюменской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах региона, возможно, осядет туман. Ветер западный, 4 – 9 м/с. Ночью синоптики прогнозируют до 0…+5 градусов, днем потеплеет до +12…+17 градусов.

Сегодня православные христиане отмечают день прославления преподобной Евфросинии Суздальской. Преподобная Евфросиния родилась в 1212 году. Она была старшей дочерью святого мученика Михаила, великого князя Черниговского. Благоверный князь Михаил и его супруга Феофания долго не имели детей и молились Богу о даровании им ребенка. Трижды явилась им Пресвятая Богородица и сказала, что молитва услышана: родится у них дочь, которую нужно назвать Феодулией, и она будет служительницей церкви.

Юная инокиня ревностно выполняла правила монашеской жизни. Большую часть дня проводила в молитве – в храме или в келье, а по ночам изучала слово Божие. Иногда неделями не вкушала пищи, только пила немного воды. Вскоре после пострига Евфросиния удостоилась явления Спасителя, который заповедал ей бодрствовать и укрепляться в подвиге.

Когда на Руси начались эпидемии и моры, преподобной явилась Богородица и обещала дар исцеления, после чего Евфросиния начала лечить не только сестер в монастырской больнице, но и приходивших в обитель с тяжкими недугами людей. Уже при жизни народ почитал ее праведной за материнскую отзывчивость и благодатные дары.

Незадолго до кончины преподобной в Суздале случилось предсказанное ею землетрясение, во время которого она увидела на небе Пресвятую Богородицу, умолявшую Сына Божия о спасении града и людей в нем. После этого события явились ей отец и боярин Феодор, известившие о близкой кончине. Преподобная стала готовиться. Болела она недолго и скончалась в 1250 году, в тот же день, когда 17 лет назад приняла постриг. А 18 сентября (по старому стилю) в 1698 году по благословению патриарха Адриана митрополит Суздальский Иларион совершил прославление преподобной Евфросинии.