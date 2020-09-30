В Тюменской области проходит цикл мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы

В Тюменской области запущен цикл культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Как сообщили в департаменте культуры региона, проект проходит во всех городах и районах Тюменской области до ноября 2020 года.

Основная цель проекта – познакомить молодёжь с нашими земляками, которые сражались за Родину и мечтали вернуться домой к своим близким. В августе презентована стационарная выставка, посвящённая истории сибирских стрелковых дивизий, где гостям рассказывают о подвигах воинов-сибиряков. О боевой славе дивизии напоминают копии знамен и экспонаты выставки – образцы оружия и экипировки времён Великой Отечественной войны.

Выставка проходит на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост». Здесь организована особая фотозона, стилизованная под солдатскую землянку военных лет, где можно примерить экипировку со снаряжением и почувствовать себя пехотинцем, разведчиком, стрелком или медсестрой Советской армии 1943 года.

В Тюменском, Казанском, Исетском, Ярковском и Викуловском районах с сентября по октябрь представят передвижную выставку «Память», где гости смогут увидеть экипировку и форму солдат времён Великой Отечественной войны и историческое стрелковое оружие.

Экскурсии по стационарной выставке на базе центра «Аванпост» проводятся до 1 декабря для всех желающих бесплатно, но по предварительной записи. Оставить заявку можно по телефону: 94-61-63 или в официальном сообществе «Честь имею» в соцсети «ВКонтакте».