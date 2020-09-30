Аграрии Сладковского района первыми завершили уборку зерновых и технических культур

Сельхозтоваропроизводители Сладковского района первыми в Тюменской области завершили уборку зерновых, зернобобовых и технических культур. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона, уборка велась на общей площади 12,8 тысячи гектаров.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил почти 16,8 тысячи тонн бункерного веса, технических культур – 98 тонн бункерского веса. Под посев 2021 года в районе провели засыпку семян и яровых зерновых и зернобобовых культур в полном объёме – это 4002 тонны. Сейчас аграрии работают над осенней обработкой почвы. Работы выполнены на площади 8414 гектаров, что составляет 45% от общей потребности района.

– Почти 17 тысяч тонн зерна – хороший результат в аномально жарких и засушливых погодных условиях текущего года. Ещё одно доказательство того, что в регионе трудятся профессионалы, преданные своему делу. Огромная благодарность руководителям сельхозпредприятий. Вы смогли грамотно организовать работу коллективов, принять правильные и взвешенные решения, которые привели к успешному результату. Поздравляю аграриев Сладковского района. Спасибо за труд! – поблагодарил аграриев губернатор Тюменской области Александр Моор.

Всего в Тюменской области работы по уборке урожая завершены в Сладковском и Тюменском районах. Здесь собрано почти 1,3 миллиона тонн зерна, средняя урожайность составила 21 центнер с гектара. Вместе с этим в Тюменской области убирают картофель и овощи открытого грунта. Обмолот технических культур проведён на площади 13 тысяч гектаров, что составляет 57% от плановых значений. Валовой сбор при урожайности 14 центнеров с гектара составил больше 18 тысяч тонн.