Детская школа искусств в Ялуторовском районе готова на 99%

На 99 процентов готова детская школа искусств, которую строят в селе Киёво Ялуторовского района. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, сейчас на объекте идут пусконаладочные работы и готовятся документы, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Контракт на возведение школы заключили в сентябре 2019 года, срок работ по контракту составлял 14 месяцев.

Общая площадь школы искусств составит более 900 квадратных метров. Здесь разместится концертный зал, костюмерная, зал для занятий хореографией, раздевалки с душевыми, кабинеты для занятий живописью, прикладным искусством, скульптурой и керамикой и помещения для обжига керамических изделий.

Чтобы посетителям было удобнее, на территории школы обустроили наземную парковку.

Отметим, что в 2019 году Киёвская детская школа искусств отметила свой 30-летний юбилей. В первый год обучения, в 1989 году, в школу приняли 20 детей. В 2018 году число обучающихся составило 143 человека. Воспитанники школы не раз становились победителями и лауреатами областных и всероссийских конкурсов.