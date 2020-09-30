В Казахстан экспортируют металлоштакетники, произведённые на тюменском заводе Фото: pixabay.com

Компания ООО «Айсберг» заключила экспортный контракт с оптово-дистрибьюторской компанией из Казахстана на поставку металлоштакетников, произведенных на тюменском заводе. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, первая для компании международная сделка состоялась во время участия в акселерационной программе «Драйверы экспорта», которую реализует ООО «Солоджи Эксперт».

По словам коммерческого директора предприятия Татьяны Сурель, внешнеэкономический контракт заключён до окончания акселерационной программы. Впереди – несколько этапов индивидуальных консультаций с экспертами программы и итоговая защита дорожных карт.

– Республику Казахстан открыли для себя благодаря слаженной работе с руководителем экспертной команды, в ходе которой удалось проанализировать экспортные рынки, а также оценить востребованность на них продукции нашего завода, – рассказала она.

Первую партию груза уже доставили в Казахстан, сейчас представители работают над установлением долгосрочных контактов в целевой стране в рамках акселерационной программы.