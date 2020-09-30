Тюменским предпринимателям оказывают поддержку по программе «Гарантийный фонд»

По программе «Гарантийный фонд» инвестиционное агентство предоставляет поручительства представителям малого и среднего предпринимательства по их обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе.

Размер одного поручительства не может превышать 50% от суммы обязательств в части возврата фактически полученных сумм кредита, микрозайма, суммы банковской гарантии, лизинга, но не более 25 млн рублей. Поручительство предоставляется по кредитам и договорам финансовой аренды (лизинга) со сроком до 15 лет, по микрозаймам и банковским гарантиям – со сроком до трех лет.

Программа «Гарантийный фонд» доказала свою успешность в трудное экономическое время. Тюменский производитель морсов «Ями Ями» Аркадий Богданов рассказал, как в апреле 2020 года у него практически остановились продажи. Он готовился выйти в высокий сезон, вложил все средства в создание нового бренда и новой продукции, когда в регионе ввели режим повышенной готовности, закрыли кафе и рестораны, игровые комнаты, салоны красоты. Бизнес практически замер, а затраты на содержание помещений и оплату труда работников стали для предприятия настоящим испытанием на прочность.

В похожей ситуации оказались многие предприниматели Тюменской области. Правительство региона разработало целый пакет антикризисных мер по поддержке бизнеса, одним из направлений которого стал гарантийный фонд.

– Некогда было бояться, надо было прямо сразу делать и работать, и все, – поделился воспоминаниями Аркадий Богданов.

Предприниматель получил микрозайм в Фонде микрофинансирования Тюменской области, а также банковский кредит и воспользовался гарантией инвестиционного агентства. Микрозайм был направлен на выплату зарплаты сотрудникам. Банковский кредит направлен на пополнение оборотных средств и увеличение онлайн-продаж.