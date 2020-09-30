В Тюменской области проходит ежегодный фестиваль организаторов детского отдыха

В Тюмени стартовал ежегодный фестиваль организаторов детского отдыха. 15-й фестиваль методических идей «Дорогой открытий» – значимое событие для отрасли детского отдыха в нашем регионе. Более 250 специалистов ежегодно принимает участие в конкурсах профессионального мастерства, которые проходят в рамках фестиваля.

В этом году формат проведения изменен, и конкурсы пройдут в заочном и дистанционном формате с использованием различных онлайн-платформ. Это конкурсы сценариев, методических сборников, методических идей. Впервые пройдет конкурс профессионального мастерства для специалистов отрасли. Также традиционно будут отмечены лучшие сотрудники по итогам летней оздоровительной кампании и обладатели звания «Персона лета».

Также состоится серия мастер-классов, которые проведут по Zoom, трансляцию будут вести в официальной группе ассоциации «Мы вместе» в социальной сети «ВКонтакте». Заявленные на конкурс мастер-классы будут проводиться по различным направлениям: опыт работы с вожатыми, творческие и прикладные мастер-классы, занятия физкультурно-спортивной направленности, мастер-классы из опыта работы и содержащие методическую составляющую.

Дата и формат проведения закрытия фестиваля организаторы сообщат в октябре. Если ограничения на проведение массовых мероприятий не будут сняты, награждение победителей фестиваля состоится в онлайн-формате.

– Мы проводим фестиваль методических идей для того, чтобы представить и продвинуть лучшие методические идеи организации отдыха и оздоровления детей. Это мероприятие стимулирует всех организаторов детского отдыха различных форм повышать свое профессиональное мастерство. Кроме того, фестиваль методических идей – это возможность подвести итоги летней кампании, поделиться опытом с коллегами, получить заряд отличного настроения и определить лучших из лучших. Уверена, что и в этом году мы сможем оценить весь результат проделанной работы за летнюю кампанию, которая прошла в новых условиях, – считает президент ассоциации «Мы вместе» Лариса Шилова.