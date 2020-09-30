В Тюменской области активные пенсионеры посещают школу активного долголетия

Занятие для пациентов, которые посещают школу активного долголетия, провели сотрудники отделения по профилактике возрастных изменений и психологической помощи. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, оно прошло на базе городской поликлиники № 8.

Слушателям подробно рассказали о направлениях и формах работы центра. В особенности их заинтересовал курс по сохранению интеллектуального здоровья, где соцработники и психологи обучают получателей услуг принципам тренировки мозга, которые можно выполнять и дома. Бесплатное обучение могут пройти все желающие в возрасте от 65 лет и старше.

Некоторые упражнения можно было выполнить прямо на встрече. Например, для развития правого и левого полушарий участники одновременно рисовали двумя руками и учились писать не ведущей рукой, а также тренировали память с использованием техники ассоциаций. По мнению участников, занятие прошло в непринуждённой обстановке – с улыбками и оживлённой беседой.

По словам организаторов, такое сотрудничество – яркий пример того, как ведомства делают одно большое и полезное дело по улучшению качества жизни старшего поколения.

Отметим, что проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия. Подробности можно уточнить по телефонам: (3452) 64-66-61, 64-66-16, сайт.