ФАПы Тюменской области подключают к высокоскоростному интернету

Фельдшерско-акушерские пункты областной больницы № 4 потихоньку подключаются к высокоскоростному интернету. С января 2020 года подрядчик построил линии связи и организовал доступ к высокоскоростному интернету для 52 фельдшерско-акушерских пунктов. До конца года к интернету подключат ещё 42 ФАПа в Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском, Бердюжском и Армизонском районах.

Подключение отдаленных сел к сети интернет дает возможность реализовать в Тюменской области федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения», который является частью национального проекта «Здравоохранение».

По словам главврача ОБ №4 Вячеслава Афанасьева, обязательное условие для информатизации медицинских объектов – наличие навыков работы на компьютере у медработника, который ведёт приём сельского населения.

– Большинство наших фельдшеров владеют компьютерной грамотностью, с теми же, у кого данный фронт работы вызывает затруднения, проводятся мастер-классы. Эта работа проводится на непрерывной основе, – отметил Вячеслав Афанасьев.

Вместе с подключением к интернету ФАПы оснастят автоматизированными рабочими местами и электронной медицинской программой. Фельдшеры на местах могут вести электронную медкарту пациента, выписывать больничные и льготные лекарства. Также у них появится возможность связываться с центральной больницей при помощи телемедицинских технологий.

Пациенты смогут получить качественную консультацию, оказанную на основании электронной информации, заведённой в медицинскую систему, и получения доступа к медкарте на «Госуслугах».