В Тюменской области обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Больше мобильных пунктов видео- и фотофиксации, а также знаков ограничения скорости может скоро появиться на федеральной трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Этот вопрос сегодня, 30 сентября, обсудили на очередном заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в правительстве Тюменской области.

Как отметил губернатор региона Александр Моор, обстановка на дорогах в Тюменской области стабильная, но есть и важные вопросы. По его словам, с января по август 2020 года количество ДТП снизилось на 15,5%, а количество пострадавших сократилось на 11,6%.

- На 0,7% снижено количество ДТП по вине пьяных водителей и на 22,2 % - количество погибших в них. На 17,2% сократилось число ДТП с участием детей. В то же время количество погибших на дорогах выросло почти на 25%, - сообщил губернатор.

Почти 50% погибших в авариях получили на федеральных трассах травмы, несовместимые с жизнью. Причём треть ДТП со смертельным исходом случилось по вине транзитного транспорта. Больше всего аварий произошло на федеральной трассе в Тобольском и Уватском районах. Основными причинами смертельных аварий стали: выезд на встречку и превышение скорости.

По мнению специалистов, самые действенные меры профилактики для таких случаев – система фото- и видеофиксации, а также снижение скоростного режима на опасных участках трасс. При этом, по мнению Александра Моора, этими методами нужно разумно пользоваться.

- У нас нет задачи штрафовать и собирать деньги с водителей. Эти инструменты нам необходимы для снижения количества нарушений правил дорожного движения и, как следствие, уменьшения ДТП, в которых гибнут люди, - подчеркнул Александр Моор.

Как отметил глава региона, нужно найти решения, которые позволили бы контролировать ситуацию с ДТП и снизить смертность на дорогах.

- Ставить передвижные комплексы фото и видеонаблюдения, ограничивать скорость и принимать другие адекватные меры нужно исходя из конкретных ситуаций и прежде всего на участках, которые требуют первоочередного внимания, - подытожил губернатор.