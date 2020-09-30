Ешь, пей, наслаждайся: тюменцев приглашают на необычный спектакль-вечеринку

Если вы еще не решили, как провести вечер предстоящей пятницы, эта новость сделает выбор за вас. «Алебашевский BAZAR» приглашает всех тюменцев на самое необычное мероприятие – спектакль «ОЙ ХОЙ», который состоится прямо на территории гастрономического центра с участием зрителей.

Всех пришедших ожидают дикое веселье, песни, пробы на роль актера, а также скидки на все самое вкусное в зоне фуд-корта. Кульминацией вечера станут танцы на парковке в свете автомобильных фар и бенгальских огней.

Афиша спектакля-вечеринки

Стоимость участия во всем этом безумии – всего 300 рублей. По факту – бесценно.

Ну а тот, кто уже был на «ОЙ ХОЙ» и ничего не понял, может прийти на спектакль бесплатно. Но с одним условием – нужно будет сочинить развернутый отзыв с хештегом #ойхой.

Не упустите возможность провести пятницу незабываемо!

Купить билеты можно по этой ссылке.

Встречаемся 2 октября в 21:00 в гастрономическом центре «Алебашевский BAZAR», ул. Тимофея Кармацкого, 20.