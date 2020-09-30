В Тюмени перекроют движение по улице Садовой

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Движение автотранспорта по улице Садовой перекроют с 11 по 25 октября в связи с ремонтными работами, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

В течение двух недель в районе ДОК «Красный Октябрь» будет идти строительство сетей водоснабжения и водоотведения для подключения объектов капитального строительства. В связи с этим по улице Садовой на участке от пересечения с улицей Коммунистической до пересечения с улицей Полевой будет перекрыто движение. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Л. Толстого, Димитрова и Пролетарской.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – обратился к автомобилистам департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.