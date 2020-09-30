В Тюмени обсудят внедрение инновационных технологий и сервисов в систему ЖКХ

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В Тюмени обсудят внедрение инновационных технологий и сервисов в систему жилищно-коммунального хозяйства. Круглый стол «Умное ЖКХ: IT-сервисы, упрощающие жизнь тюменцам» пройдет 2 октября в рамках совместного проекта «Говорим о важном» редакций газет «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня».

В экспертной встрече примут участие спикеры:

– Перевалов Павел Анатольевич – заместитель главы администрации города Тюмени;

– Титаренко Александр Владимирович – заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности и управлению проектами АО «Газпром энергосбыт Тюмень»;

– Перова Виктория Владимировна – заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»;

– представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Участники поговорят о том, чем полезны цифровые сервисы для управляющих компаний, потребителей и поставщиков услуг, а также о том, как применение умных технологий отражается на эффективности функционирования городской среды.

Особое внимание эксперты уделят мобильным приложениям, упрощающим жизнь собственникам жилья и тому, какую выгоду они могут получить, пользуясь ими для оплаты услуг, передачи показаний счетчиков и т.д.

Трансляция круглого стола пройдет в официальных сообществах изданий в социальной сети «ВКонтакте» и в одном из крупных городских пабликов «Тюмень». Начало в 11 часов.