Нарушение обращения с ТКО снова выявили в Ишиме

Фото: Тюменское экологическое объединение

Очередной предприниматель из Ишима получил от прокуратуры Тюменской области представление о необходимости заключения договора с региональным оператором.

В Тюменской области зарегистрировано несколько тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом более 13 000 заключили договор с региональным оператором на вывоз мусора. Тем не менее часть предприятий уклоняется от договорных отношений и продолжает работать с «серыми» перевозчиками, не задумываясь, куда именно будут вывезены их отходы. Нарушителей выявляют как специалисты регионального оператора, так и управляющие компании, неравнодушные жители.

Очередная проверка межрайонной прокуратуры по материалам Тюменского экологического объединения подтвердила, что действия предпринимателя незаконны. В ближайшее время ему предстоит устранить нарушение и заключить договор.

– Новый порядок обращения с ТКО действует на территории Тюменской области с 1 января 2019 года. С этого момента на каждом, кто производит отходы, будь то юридическое или физическое лицо, лежит ответственность за соблюдение культуры обращения с отходами. От регионального оператора зависит своевременный вывоз мусора, от муниципалитета и управляющих компаний – обустройство и содержание контейнерных площадок, от потребителей требуется только донести отходы до контейнера, своевременно заключить договор и оплачивать оказанную услугу, – подчеркнула первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.