Пять новых автобусных остановок появилось в Тюмени

Фото: Гортранс Тюмени

В Тюменской Слободе Гортранс обустроил пять новых автобусных остановок. Им уже присвоены названия, они объединили центры притяжения нового микрорайона – сквер Песочные Часы, аллею Ветеранов Ямала и «Интеллект-квартал».

1. Остановку «Сквер Песочные Часы» оборудовали на улице Вьюжной, неподалеку от улицы Фармана Салманова, 12 при движении в обоих направлениях.

2. Остановка «Интеллект-квартал» появилась в районе пересечения улиц Вьюжной и Василия Подшибякина при движении в обоих направлениях.

3. Остановка «Аллея Ветеранов Ямала» обустроена на улице Василия Подшибякина возле улицы Арктической, 7, корп. 1 при движении в обоих направлениях.

4. Остановка «Имени Вяхирева Рема Ивановича» находится на улице Василия Подшибякина в районе улицы Александра Бушуева, 4, корп. 1 (в сторону улицы Андрея Бушуева).

5. Остановку «Имени Вяхирева Рема Ивановича» установили на улице Василия Подшибякина в районе улицы Обдорской, 1, корп. 1 (в сторону улицы Обдорской).