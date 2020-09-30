Сбербанк реализовал комплексное финансирование проекта ГК «Энко» – на покупку земли и возведение жилого комплекса на участке

Сбербанк в Тюмени одобрил кредитный лимит на комплексное финансирование нового проекта группы компаний «Энко» в районе Червишевского тракта в объеме 2,5 млрд рублей, из которых 0,6 млрд рублей предоставлены на покупку земельного участка по продукту «Проектный бридж».

Проектный бридж – это продукт Сбербанка для финансирования начальных этапов реализации проектов жилищного строительства. Кредитные средства могут быть направлены на оплату земельного участка, разработку исходно-разрешительной документации и прочие затраты по проекту до получения разрешения на строительство (например, подготовительные работы, получение технических условий на подключение к внешним инженерным сетям).

Новый жилой микрорайон, возводимый группой компаний «Энко», предполагает комплексную застройку земельного участка площадью 10,5 га в районе Червишевского тракта. Концепция проекта предусматривает строительство квартала домов для сторонников экологичного мировоззрения и здорового образа жизни. Прилегающая территория будет постепенно благоустраиваться, появится объект притяжения – экопарк.

Также при финансовой поддержке Сбербанка параллельно со стартом комплексной застройки в районе Червишевского тракта группа компаний «Энко» запустила новый проект – ЖК «Преображенский на Московском». Сумма одобренного кредитного лимита для строительства проекта (ГП-51, ГП-52) составила 1,09 млрд рублей.

Продажи в «Преображенском на Московском» уже стартовали. Жилой комплекс является продолжением легендарного района новостроек «Преображенский» в Тюменской слободе. Поблизости с комплексом располагается выезд на Московский тракт по направлению в город и доступ к Тюменской кольцевой автодороге. За несколько минут на машине можно добраться до крупных торговых центров и гипермаркетов.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Группа компаний «Энко» сотрудничает со Сбербанком с 2013 года. За это время банк профинансировал восемь проектов девелопера на сумму более 5,8 млрд рублей, благодаря чему было построено и введено в эксплуатацию около 400 тысяч квадратных метров жилья. Все проекты компании занимают лидирующие позиции среди новостроек Тюмени. Мы очень ценим наше сотрудничество и активно поддерживаем партнера. Два новых проекта группы компаний «Энко» получили положительное заключение от дочерней компании Сбербанка Strategy Partners, которая проводила маркетинговые исследования и аудит.

Елена Низамова, генеральный директор ГК «ЭНКО»:

– В 2020 году группа компаний «ЭНКО» запускает сразу два новых проекта в разных локациях. Кредо нашей компании – это качественные и проработанные жилые районы, дома в которых сдаются точно в срок. Данный подход нам успешно удается реализовать в том числе и благодаря поддержке таких серьезных партнеров, как Сбербанк.