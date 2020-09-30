В Тюмени задержали велокрада

Скриншот видео, предоставленного УМВД по Тюменской области

Действовал спланировано: 29-летний тюменец заходил в подъезды многоэтажек и искал оставленный без присмотра велосипед. Потом спокойно выходил через парадный вход, шел в комиссионный магазин, где продавал наживу. Такую версию выдвигают сотрудники уголовного розыска первого отдела полиции Тюмени.

Заявления о пропаже велосипедов в отдел полиции № 1 Тюмени поступили от двух местных жителей. Общая сумма ущерба составила 45 000 рублей. Подозреваемого в краже велосипедов задержали благодаря видеонаблюдению в подъезде – мужчина засветился по одному из адресов.

– В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник помещен под домашний арест, – сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области.