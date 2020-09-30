В Тюменской области выберут студентов года

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Региональный этап конкурса активных и талантливых студентов стартовал в Тюменской области. Организаторы собирают заявки до 7 октября. Молодых людей призывают не стесняться, а рассказать о своих талантах, свидетельством которых станут награды и достижения за два прошлых учебных года. Самые лучшие получат звание «Студент года» в различных номинациях.

– Студент года стал традиционным конкурсом для студенческого сообщества, премия дает возможность ребятам показать все свои достижения. В прошлом году в региональном этапе приняли участие 140 человек, а на федеральном уровне из области победителями стали два объединения и студентка в номинации «Спортсмен года», рассказала о премии председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

Региональный этап всероссийской премии «Студент года» проводят Студенческий совет Тюменской области и региональное отделение Российского союза молодежи. Премия на уровне региона вручается за успехи в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Студенты могут принять участия как в командных, так и в индивидуальных номинациях. Будущим участникам необходимо заполнить заявку, подтвердить свои достижения и отправить видеоролик с рассказом о себе.

Победители областного этапа пройдут в заочный всероссийский конкурс. Номинантами на премию могут стать студенты высшего и среднего профессионального образования только очной формы обучения в возрасте от 16 до 25 лет и только в одной категории. Заявки на конкурс принимаются до 5 октября на почту studentgoda72@gmail.com.