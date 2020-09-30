В Голышмановском районе открылся виртуальный концертный зал

В Голышмановской ДШИ имени Л.И. Шарохи в сентябре состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала. Площадка создана благодаря региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

На новой площадке есть всё: проектор, профессиональное звуковое оборудование, аппаратура для подключения к онлайн-трансляциям ведущих учреждений культуры Тюменской области и страны. Благодаря этому жители Голышманово смогут за короткое время перенестись в зал Московской государственной филармонии или в любой другой известный концертный зал мира и погрузиться в атмосферу музыки.

Как отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, площадка станет одним из самых любимых мест культурного досуга.

- Надеюсь, он вдохновит жителей на создание собственного сообщества любителей классической музыки! – отметила Елена Майер.

В Тюменской области сегодня работают шесть муниципальных виртуальных концертных залов и один центр на базе Тюменской филармонии. К проекту уже подключены Тобольск, Ишим, Заводоуковск, Тюменский и Уватский районы. Осенью планируется открыть ещё один виртуальный концертный зал в Ялуторовске.