В Абатском районе предприниматель развивает проект по выращиванию салата «Айсберг»

Участие в партнёрских интеграционных проектах – одно из направлений развития предпринимательства на селе в Тюменской области. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственно поддержки предпринимательства, бизнесмены включаются в процесс и вступают в сотрудничество с сильным игроком рынка.

В рамках Года сельского предпринимательства сегодня развивается 7 интеграционных проектов, один из которых направлен на развитие бизнеса по выращиванию салатов. Интегратор – компания ООО «Прованс», которая занимается переработкой свежих салатов и овощей с 2011 года. Компания предоставляет всю информацию по технологии выращивания, рекомендации по выбору семян и многое другое.

К выращиванию кочанного салата «Айсберг» подключился и предприниматель Александр Трушников из Абатского района. В августе 2020 года он посадил 18 тысяч семян «айсберга» с продуктивностью полкилограмма. В дальнейшем планируется нарастить объёмы и сажать уже от 80 тысяч семян в один урожай. Предприниматель планирует купить поливальную систему, теплицу и организовать водоотведение.

По словам руководителя Центра поддержки предпринимательства фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Дмитрия Утьева, основной бизнес предпринимателя – заготовка леса, но в этом проекте он увидел возможность для развития нового направления бизнеса на селе.

- Представительство инвестиционного агентства в Абатском районе оказало активную помощь в старте нового направления бизнеса, помогло с оформлением документов. Предприниматель заручился поддержкой в виде договора с интегратором о закупе готовой продукции с фиксированной ценой, - отметил он.