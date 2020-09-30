В Тюменской области увеличивается спрос на малоэтажное строительство

На различные государственные жилищные программы в 2020 году в Тюменской области выделено около 5 миллиардов рублей. Деньги на улучшение жилищных условий получают молодые семьи, работники бюджетных организаций и переселенцы из аварийного жилья. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, многие из них в качестве улучшения жилищных условий выбирают строительство дома.

По словам заместителя губернатора, начальника ГУС Тюменской области Сергея Шустова, за 8 месяцев 2020 года 32% от общего ввода жилья в регионе составило индивидуальное жилищное строительство. Большие деньги выделяются и на инженерную подготовку участков.

- За период карантинных мероприятий, связанных с распространением коронавируса, мы наблюдали, что спрос на малоэтажное строительство увеличивается, - отметил он.

О том, как важно развивать индивидуальное жилищное строительство в России, говорил и министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на Международном инвестиционном форуме PROESTATE.Live, который проходил с 10 по 13 сентября. По его словам, у россиян должен быть выбор разных форматов жилья, и это будет долгосрочный тренд в жилищном строительстве.

- Мы точно можем сказать, что пандемия еще нам показала очень серьезное направление. И в период пандемии, и сейчас спрос на загородную недвижимость очень серьезно вырос, — рассказал министр на пленарной сессии «Девелопмент без страха: что поддержит рынок?».