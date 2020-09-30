В Ишиме открылась первая в Тюменской области модельная библиотека

Торжественное открытие первой в регионе модельной библиотеки состоялось 28 сентября в Ишиме в рамках национального проекта «Культура». Из средств федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей на переоснащение по модельному стандарту. Кроме того, финансовую помощь проекту оказали депутаты Тюменской областной думы. Деньги направили на отделку внутренних помещений, покупку оборудования и 6,5 тысячи экземпляров новых книг и периодики.

Для детей есть специальные зоны

Благодаря использованию мобильной мебели и стеллажей помещения библиотеки стали многофункциональными. Это позволяет в короткие сроки подстраивать пространство под формат планируемых мероприятий. А ещё читателей ждёт читательский билет и применение RFID-технологий, позволяющих обеспечить быстрый и удобный доступ ко всем библиотечным структурам.

– Уверена, что распахнувшая свои двери библиотека станет настоящим центром притяжения для ишимцев. Здесь открывается множество возможностей для создания и реализации проектов, совместного творчества и досуга, – отметила на церемонии открытия депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

В современном библиотечном пространстве могут читать дети, подростки, молодёжь, семьи с детьми и люди «серебряного» возраста. Здесь есть детская лаунж-зона, зона коворкинга, пространство для лекций и ART-Zone для подростков и молодёжи.

Елена Кашкарова и Александр Новопашин

Отметим, что до 2024 года в Тюменской области планируется открыть не менее пяти муниципальных модельных библиотек.