Тюменские силовики задержали террориста

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Один из создателей и администратор телеграм-канала, призывающего вступить в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство», оказался житель Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа.

Подозреваемого выявили и задержали сотрудники управления СБ по Тюменской области в сентябре 2020 года. По версии силовиков, северянин в своем телеграм-канале призывал публично к террористической деятельности. В телеграм-канале содержались сведения, оправдывающие и пропагандирующие терроризм.

– По данному факту следственным подразделением РУФСБ России по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма»), наказание за которое предусматривает до семи лет лишения свободы, – сообщила пресс-служба регионального ФСБ.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.