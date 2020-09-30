Погода в Тюмени 30 сентября: до -4 градусов ночью

Днем в Тюменской области воздух прогреется до +12… +17 градусов. Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 30 сентября, в Тюменской области синоптики обещают переменную облачность, осадков не ожидается. Однако на севере региона возможен дождь.

Ночью и утром местами осядет туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Ночью похолодает до -4… +1 градусов, местами до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +12… +17 градусов.

Православные в этот день отмечают память четырех мучениц – Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Согласно преданию, София была вдовой и воспитывала своих дочерей в христианском благочестии. Узнав об этом, император попытался обратить их в язычество – сначала уговорами и подарками, а затем угрозами. Девушки оказались стойкими, и правитель приказал подвергнуть их пыткам. Юные христианки чудесным образом перенесли их невредимыми, а погибли, только будучи обезглавленными. София похоронила своих дочерей и спустя три дня скончалась от горя. На момент смерти Вере было двенадцать лет, Надежде — десять, а Любови — всего девять.

На Руси в этот день праздновали свои именины многие девушки и женщины, ведь эти четыре имени были очень популярны в народе. Поэтому со временем начали отмечать большой праздник — Вселенские бабьи именины. С ним поздравляли всех женщин. Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь.

В этот день каждой женщине полагалось поплакать о себе, о своих родных и близких. После этого с чистым сердцем принимались за хозяйство, пекли именинные пироги и кренделя.

Как правило, праздник в память Веры, Надежды и Любови выдается ясным и теплым. Люди подмечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.