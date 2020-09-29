Несколько IT-проектов, созданных в Тюменской области, признаны лучшими на Всероссийском конкурсе

Система видеонаблюдения Тюменской области с интеллектуальной видеоаналитикой признана лучшей в номинации «Безопасная городская среда» на Всероссийском конкурсе проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT». Также в числе победителей - диалоговая нейросетевая система «Виртуальный консультант 72», которая «вырвала» победу в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами», информационная система для дистанционного мониторинга артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией (третье место в номинации «Здравоохранение») и проект «Цифровизация управления дорожной деятельностью» (второе место в номинации «Управление транспортном и дорожным хозяйством»).

По словам директора департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич, высокая оценка профессионалов и экспертов в сфере IT – стимул для покорения новых вершин и достижения целей.

- Реализуя в регионе национальный проект «Цифровая экономика», мы совершенствуем цифровые процессы, тем самым улучшая взаимодействие между гражданами и государством, - отметила Мария Рудзевич.

Также Тюменская область заняла призовое место с проектом «АИС «Мониторинг показателей цифрового неравенства» в специальной номинации «Лучшая управленческая практика». Система введена в эксплуатацию с марта 2020 года.