В ОКБ№2 проводят операции по восстановлению слуха на уникальном лор-операционном оборудовании Фото: pixabay.com

В Областной клинической больнице №2 ежегодно проходит 55 плановых операций, направленных на восстановление слуха у тюменцев. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, за последние два года врачи начали делать операции, в том числе, по установке аппаратов костной проводимости. Такие плановые операции делают жителям Тюмени, Уральского и Сибирского Федерального округов.

По словам заведующего взрослым оториноларингологическим отделением ГБУЗ ТО «ОКБ №2» Александра Рудзевича, в больнице профессионально оказывают помощь людям, страдающим от болезней уха, горла и носа.

- На протяжении нескольких лет в больнице активно внедряют высокотехнологичные методики слухулучшающих операций. Так, за последнее время врачи Областной клинической больницы №2 провели несколько операций, направленных на восстановление цепи слуховых косточек, - рассказывает Александр Рудзевич. – Лор-операционное оборудование в нашем отделении, в основном, импортное. Операционные оснащены современным микрохирургическим оборудованием.

Отоларингологи ОКБ№2 планируют и дальше совершенствовать методики слухулучшающих операций. Например, под руководством датских коллег в 2018 году врачи освоили слухопротезирование имплантируемыми аппаратами костной проводимости. Четыре года назад они научились проводить тимпанопластику, которая возвращает слух пациентам с хроническими гнойными отитами. Это улучшило качество лечения пациентов с лор-заболеваниями и избавило жителей юга Тюменской области от необходимости выезжать за пределы региона для получения высокотехнологичной помощи.