В Тюменской области 9 тысяч классных руководителей получат денежное вознаграждение

Более девяти тысяч классных руководителей Тюменской области с 1 сентября 2020 получат ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Как сообщили в департаменте образования и науки региона, один педагог может получить не более двух федеральных доплат при условии классного руководства в двух и более классах.

Напомним, во время Августовского педагогического форума губернатор Тюменской области Александр Моор пояснял, что прежние выплаты для классных руководителей по-прежнему сохранятся. Кстати, ввести доплаты для классных руководителей в школах поручил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

По всем вопросам, касающимся федеральных пособий, педагоги могут обратиться по региональной горячей линии. Позвонить можно с понедельника по четверг с 8.45 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 17.00 по телефонам: 56-93-25 и 56-93-58. Полезные телефоны горячих линий также размещены в специальном разделе на официальном сайте.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что новая школа на 1 200 учебных мест в районе ЖК «Звездный» откроется уже через год, в 2021 году. Наряду с отделочными работами строители уже приступили к благоустройству территории, устанавливают бордюры, монтируют водоотводные люки. По проекту строители возводят здание переменной этажности, общая площадь которого более 20 тыс. кв. м.