В Ялуторовске 62 семьи переехали из ветхого жилья в новые квартиры

В Ялуторовске 98 человек или 62 семьи стали счастливыми обладателями новеньких квартир в четырёхэтажном 70-квартирном доме № 185 на улице Революции. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, город закупил жильё в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019 – 2023 годы, национального проекта «Жилье и городская среда».

Аварийные многоквартирные дома по адресам: ул. Ворошилова, 14, 18а, 37, Менделеева, 2, Лесозаводская, 21, Тюменская, 28, Щорса, 4 совсем скоро опустеют. Жильцы уже собирают вещи и готовы покинуть их и заселиться в новые и уютные квартиры. Все «аварийки» подлежат сносу.

По словам главы Ялуторовска Вячеслава Смелика, благодаря поддержке губернатора Тюменской области реализация всех жилищных программ в регионе проходит очень динамично.

– В истории современного Ялуторовска давно не было столь массового переселения. Пусть в новом доме, который появился на карте города, в его каждой квартире звучит детский смех и душевный разговор, – отметил он.