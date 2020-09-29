В Тюменской области продолжается осенняя акция «Азбука добра»

Традиционная акция «Азбука добра», призванная оказать внимание людям старше 55 лет и порадовать их приятными подарками, проходит в Тюменской области в преддверии Международного дня пожилых людей. Как сообщили в департаменте социального развития региона, проект, который проходит в рамках акции «Пусть осень жизни будет золотой», в течение нескольких лет объединяет компании, предприятия, школы, детсады и просто неравнодушных жителей города.

Несмотря на то, что официально акция стартовала 15 сентября, волонтёры доставили подарки десяткам пожилых людей. Вся адресная помощь осуществляется с соблюдением всех санитарных правил и необходимых мер по профилактике коронавируса.

Одной из участниц акции «Азбука добра» стала 90-летний ветеран Великой Отечественной войны Галина Григорьевна. Несмотря на свой возраст, она прекрасно себя чувствует, ведёт активный образ жизни и следит за здоровьем.

– Мне очень приятно, что молодое поколение всегда помнит и находит возможность позаботиться о нас. Такая поддержка важна и нужна, – поблагодарила Галина Григорьевна.

Волонтёром может стать любой человек или организация. Для этого необходимо зайти на сайт областного геронтологического центра, кликнуть на баннер «Азбука добра», выбрать из списка одно или несколько желаний и связаться с координаторами проекта по телефону (3452) 51-77-05.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.