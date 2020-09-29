Опрос показал, что дороги в Тюменской области стали лучше благодаря нацпроекту

Благодаря ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дороги в Тюменской области стали заметно лучше. Такое мнение выразили 35% опрошенных в официальном паблике нацпроекта в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили в Главном управлении строительства региона, оценить качество работ и поучаствовать в опросе могут все желающие.

Сейчас завершены работы на федеральных и региональных дорогах, завершается ремонт дорог на местных тюменских магистралях. Самое больше обновление дорожного полотна ведётся в Тюменском районе – в этом году ремонт идёт в 59 населённых пунктах. По итогу дорожники отремонтируют 74 километра трассы.

В общей сложности в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтируют 209 объектов общей протяжённостью 191 километр. По итогам этого года нормативное состояние региональной сети Тюменской области планируется увеличить с 61,92% до 62,12%, нормативное состояние сети Тюменской агломерации планируется увеличить с 80,9% до 81,7%.