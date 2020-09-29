В Тюменской области стартует XV конкурс молодых дарований «Дебют-2020»

Приём заявок на Пятнадцатый областной открытый конкурс молодых дарований «Дебют-2020», который проходит в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» стартует 1 октября 2020 года. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, участвовать в мероприятии могут талантливые дети и молодёжь от 10 лет до 21 года.

Конкурс исполнительского мастерства призван выявить творческий потенциал детей и молодёжи и усовершенствовать их мастерство. Впервые в 2020 году событие пройдёт в онлайн-формате по пяти номинациям: «Народные инструменты» (сольное исполнение, ансамбли, оркестры), «Духовые и ударные инструменты» (сольное исполнение, ансамбли, оркестры), «Хореография: классическая, современная» (соло, дуэты, малые ансамбли до 6 участников и большие ансамбли от 7 участников), «Народное пение» (соло, ансамбли) и «Эстрадное пение» (соло, ансамбли).

Конкурс «Дебют» пройдёт в два тура. Результаты опубликуют на официальном сайте ДНК «Строитель» и в СМИ 13 ноября. Победители получат возможность принять участие на всероссийских и международных конкурсах исполнительского искусства и войдут в состав регионального списка талантливых детей и молодёжи Тюменской области.

Подробности о конкурсе и регламент проведения можно узнать по ссылке.