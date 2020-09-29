В Тюменской области проходит масштабная областная акция «Пусть осень жизни будет золотой»

Крупномасштабная областная акция «Пусть осень жизни будет золотой», приуроченная к Международному дню пожилых людей, проходит во всех уголках Тюменской области. Как сообщили в департаменте социального развития региона, с 20 сентября по 20 октября во всех муниципалитетах региона проводят десятки мероприятий для пенсионеров.

В поддержку «золотого» поколения областной геронтологический центр запланировал несколько социально значимых проектов:

– Акция «Измени один день!» объединит неравнодушных людей – «серебряных» добровольцев – в желании посвятить один день поддержке одиноких пожилых людей. Акцию проводят в отношении конкретного пожилого человека группой волонтёров. Мероприятий будет много, но главная их цель – изменить один день в жизни одинокого человека и поднять ему настроение.

– Акция «Мы вас любим» пройдёт 1 октября. Добровольцы раздадут на улицах города маски, которые изготовили юные жители Тюменской области.

Пройдут мероприятия и в социальных сетях. Например, медицинские организации проведут онлайн-лекции в школах здоровья и в школах активного долголетия по профилактике заболеваний. В центрах занятости пройдёт вебинар на тему «В нашей организации ценят наш опыт», а в школах запланировано оказание шефской и тимуровской помощи участникам Великой Отечественной войны.

В формате телемарафона в прямом эфире ТСН и в соцсетях пройдёт областной праздничный форум «На 55 с плюсом!». Во время проекта запланированы тематические встречи с экспертами в области здравоохранения, спорта и культуры, которые расскажут о возможностях, созданных в области для старшего поколения.