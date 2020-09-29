Для ялуторовских учеников-инвалидов заработала «Доброшкола»

Тюменская область получила субсидию из федерального бюджета на поддержку образования детей с ограниченными возможностями в рамках нацпроекта «Образование». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, первой ласточкой стала ялуторовская школа-интернат № 6, на базе которой заработала «Доброшкола». Это комплект лабораторий и учебных классов, где детки-инвалиды проходят предпрофессиональную подготовку и получают полезные навыки.

Благодаря федеральному гранту обновили оборудование кабинетов технологии, купили новый инвентарь для швейного, картонажного и переплётного дела, декоративно-прикладного искусства, изучения бытового электрооборудования, оснастили собственную фотовидеостудию, кабинеты робототехники и анимации. Также на средства федерального гранта созданы классы русского языка и информатики и специально оборудованные классы с учётом особенностей воспитанников.

Отныне слепые и слабовидящие ученики школы сами смогут сделать рабочие тетради, карты и другие необходимые материалы. Новые лаборатории стали импульсом для развития сотрудничества с местными предприятиями. Работодатели предоставляют возможность детям лучше узнать востребованные профессии, а учителя учат ребят работать с новой техникой и осваивать новые направления.

По мнению педагогов и родителей, «Доброшкола» позитивно повлияет на развитие детей и сподвигнет их на участие в конкурсах и олимпиадах.