В Тюменской области социально значимые объекты активно подключают к интернету

Очередной этап испытаний по подключению к интернету социально значимых объектов Тюменской области в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» завершился 28 сентября. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, в 2020 году исполнитель по государственному контракту, заключённому между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АО «ЭР-Телеком Холдинг», подключил к интернету 303 объекта.

Среди них: 76 органов государственной власти и местного самоуправления, 106 школ и 2 организации среднего профессионального образования, 106 ФАПов, 8 пожарных постов и 8 объектов Росгвардии.

Во время испытаний проверена комплектация оборудования, протестирована скорость подключения и интернету и другие параметры подключения на соответствие техническим требованиям госконтракта. Мониторили всё это дело испытательные комиссии, в состав которых вошли представители «ЭР-Телеком Холдинга», департамента информатизации Тюменской области и представители СЗО. Испытания проходили с конца августа 2020 года, в процедуре участвовали до 6 испытательных комиссий одновременно.

Отметим, что в рамках проекта «Информационная инфраструктура» идёт работа по обеспечению социально значимых объектов Тюменской области качественными услугами интернет-связи. В соответствии с государственным контрактом, заключенным между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АО «ЭР-Телеком Холдинг» в 2019-2021 гг. предусмотрено подключение к выокоскоростному интернету 945 СЗО. В 2019 году подключено 246 СЗО, в 2021 году планируется подключить еще 396 таких объектов.