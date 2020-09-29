ВТБ открыл в Тюмени новый флагманский офис. Фото: ВТБ

Офис является универсальным и обслуживает как корпоративных, так и частных клиентов, в том числе в сегменте «Привилегия». Посетителям доступно оформление ипотеки, автокредитов и займов наличными, счетов и вкладов, выпуск карт, платежи и переводы. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут открыть расчетный счет, оформить заявку на финансирование, эквайринг, бизнес-карту, разместить депозит, а также получить консультацию по любым услугам для бизнеса.

В офисе установлены шесть новых банкоматов, оснащенных бесконтактным модулем и функцией кеш-ресайклинга. Четыре из них работают круглосуточно при входной группе. Кроме того, к услугам посетителей три кассовых окна, переговорные комнаты и просторная зона обслуживания.

Банкоматы ВТБ. Фото: ВТБ

Отделение подключено к Единой биометрической системе и позволяет сдать образцы лица и голоса, что в перспективе позволит клиентам получать услуги дистанционно. Также офис оснащен экологичной безбумажной технологией: по желанию клиенты могут получить и подписать необходимые документы в электронном виде через систему ВТБ-онлайн.

Офис полностью соответствует требованиям к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. В течение дня в офисе проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют все необходимые средства. Кроме того, банк рекомендует клиентам использовать средства индивидуальной защиты, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 метра.

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области, подчеркнул:

– Для нас важно предоставлять наилучший сервис во всех каналах обслуживания, и офисная сеть остается важнейшим из них. Мы рады пригласить наших клиентов в наше новое центральное отделение в Тюмени: универсальное, современное, технологичное. Здесь можно не просто оформить нужную услугу, но и в комфортной обстановке получить углубленную экспертную консультацию и решить все вопросы, для которых недостаточно дистанционных сервисов.

Офис является универсальным и обслуживает как корпоративных, так и частных клиентов. Фото: ВТБ

Региональный операционный офис «Тюменский» расположен в центре города по адресу: ул. Советская, 54 (ТД «Пассаж», 1-й этаж ). Текущий режим обслуживания клиентов: с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00 – для физлиц, с 9.00 до 17.00 – для юрлиц.

Сеть ВТБ в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) насчитывает 15 офисов, в том числе 11 из них – в Тюмени.