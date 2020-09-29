Житель Ялуторовска зверски избивал верёвкой и шлангом 10-летнего племянника

Фото: СК РФ по Тюменской области

В Ялуторовске завершено расследование в отношении 38-летнего мужчины, который обвиняется в истязании ребёнка. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, с 10 июня по 9 августа 2020 года в одном из сёл Исетского района обвиняемый бил верёвкой и шлангом 10-летнего племянника, который был у него в гостях. Более того, мужчина сдавливал шею ребёнка шлангом. Делал он это за плохое поведение и за малейшую провинность.

О преступлении в полицию сообщила мама мальчика, которая вернулась домой и увидела на его теле множество кровоподтёков и ссадин.

Чтобы установить все обстоятельства преступления, следователи опросили очевидцев и проделали большую работу, чтобы собрать все доказательства. Сейчас уголовное дело направлено в суд для утверждения обвинительного заключения.

Мужчине может грозить срок от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменском районе следователи предъявили обвинение 31-летней женщине. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, находясь у себя дома, женщина с 2014 по 2020 год систематически истязала дочерей 2009 и 2011 годов рождения.