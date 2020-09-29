В Тюмени осудили мужчину, который наврал о готовящемся взрыве двухэтажного дома Фото: pixabay.com

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя, который признан виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 11 июня 2020 пьяный мужчина поссорился с сожительницей. Со своего мобильника он по телефону 112 сообщил о готовящемся взрыве двухэтажного дома. Чтобы проверить достоверность сведений, на место предполагаемого взрыва выехали следователи, полиция и МЧС. Уже позже мужчина сознался, что никакого взрывного устройства у него нет, как нет и намерений взрывать чужой дом.

Калининский районный суд назначил подсудимому наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.