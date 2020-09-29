Тюменец впервые в истории НХЛ стал обладателем Кубка Стэнли Фото: Личная страница Вконтакте

Уроженец Тюмени, вратарь Андрей Василевский стал одним из обладателей главного хоккейного трофея – Кубка Стэнли. Как сообщил на своих страничках в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор, Андрей сыграл в финальном матче игры, где сошлись в схватке «Тампа-Бэй Латинг» и «Даллас Старз». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу первых.

- Самое примечательное, что во время трансляции матча из Канады телеканал SN показал кадры юного Андрея и его брата Алексея в джерси их отца Андрея Василевского. Фотография подписана Тюмень, Россия, - написал в социальных сетях Александр Моор.

Андрей с братом Фото: Личная страница Вконтакте

Получилось так, что тюменец впервые в истории НХЛ поднял над головой Кубок Стэнли. Проще говоря, он стал лучшим вратарём главной хоккейной лиги мира в этом сезоне.

По данным портала Чемпионат.ру, в общей сложности Андрей отыграл в текущем плей-офф 25 матчей (1668 минут и 12 секунд). Это новый абсолютный рекорд Кубка Стэнли по этому показателю.

Отец Андрея – тоже вратарь, который играл в Тюмени за ХК «Рубин». Сейчас в Уф он тренирует вратарей молодёжной команды.