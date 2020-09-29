Пенсионер, который ехал на такси из Тюмени в Ялуторовск, прятал героин в медицинской маске Фото: pixabay.com

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Ялуторовска, которого подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков, совершённом в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях на 74-м километре автодороги Тюмень – Ялуторовск наряд ГИБДД МО МВД России «Ялуторовский» задержал мужчину. Он ехал на автомобиле марки «Лада Гранта» из Тюмени в Ялуторовск.

В присутствии понятых полицейские обнаружили у пассажира пакетики с белым веществом, предположительно, с наркотиками. Один пакетик полицейские вытащили из спортивных брюк мужчины, ещё два он хранил в медицинской маске, которая была надета на его лице. Экспертиза показала, что «белое вещество» - героин, массой более 5 граммов.

На допросе 60-летний ялуторовчанин пояснил, что на такси доехал до Тюмени, где купил наркотик у неизвестных лиц. Запрещённое вещество он хотел использовать для себя.

Теперь мужчине грозит срок от трёх до десяти лет лишения свободы. Мужчину уже не раз судили за такие же преступления.