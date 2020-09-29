В Заводоуковске мужчина выстрелил в сожительницу из охотничьего ружья Фото: pixabay.com

В Заводоуковске возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего мужчины, который подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию обратились сотрудники местной больницы. Они рассказали, что к ним поступила женщина с огнестрельным дробовым ранением плеча.

Полицейские тут же выехали в больницу. Пострадавшая рассказала, что в неё из охотничьего ружья выстрелил сожитель. Оказалось, что парочка распивала алкоголь во дворе дома. В один момент они разругались, мужчина вынес ружьё и начал угрожать суженой. Когда женщина забежала в дом и закрылась, сожитель сначала требовал открыть ему дверь, а затем выстрелил в неё. Часть дроби прошла насквозь и попала в плечо женщины.

Теперь подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.