В Тюменской области планируют свести к нулю травматизм на работе

Заседание областной межведомственной комиссии по охране труда состоялось на прошлой неделе, 23 сентября, под председательством заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева. В нём приняли участие представители органов власти, работодатели, объединения профсоюзов и организаций области.

На заседании заслушали представителей предприятий, где произошли несчастные случаи с тяжёлым и смертельным исходом. Они рассказали о том, какие меры принимаются в регионе, чтобы снизить уровень производственного травматизма, и какие проводят профилактические мероприятия по охране труда.

Помимо этого, участники заседания рассмотрели вопросы надзорной деятельности Государственной инспекции труда Тюменской области, Роспотребнадзора и Государственного строительного надзора Тюменской области. Обсуждался вопрос использования организациями средств Фонда социального страхования Российской Федерации на мероприятия по охране труда.

По словам Владимира Сысоева, в первом полугодии 2020 года в строительных предприятиях, организациях транспортировки, здравоохранения и социальных услуг наблюдается рост численности пострадавших. Отраслевым органам и общественникам предложили подключиться к решению проблем, связанных с травматизмом в этих отраслях.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич подвела итоги реализации под программы «Улучшение условий и охраны труда» за прошедший период 2020 года.

Отметим, что Тюменская область присоединилась к движению Vision zero. Его главная задача – достичь показателей, поставленных концепцией «Нулевого травматизма».