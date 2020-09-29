В ялуторовской больнице появились две ультразвуковые системы экспертного класса

В ялуторовской больницы появились две ультразвуковые системы экспертного класса

Две ультразвуковые системы экспертного класса получили ялуторовские врачи областной больницы №23. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, диагностические возможности медучреждения расширились благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Такие современные УЗИ-аппараты с высокой разрешающей способностью позволяют проводить весь спектр ультразвуковых исследований детям и взрослым, усовершенствовать диагностику онкозаболеваний, в т.ч. на ранних стадиях. А это, в свою очередь, расширит возможности лечения пациентов. Новая техника отличается высоким уровнем разрешения, у неё множество дополнительных функций.

По словам врача ультразвуковой диагностики областной больницы №23 Ольги Урванцевой, аппараты удобны в работе, а количество настроек у них в 3 раза больше, чем с рутинными моделями ультразвуковых систем.

- Чёткая картинка, которую они выдают, способствует точности диагностики, ускоряет процесс исследования, повышает его эффективность и качество, что в итоге способствует назначению эффективного лечения, - говорит врач.

Благодаря УЗИ-сканерам можно проводить высокоточную ульразвуковую диагностику. У системы несколько режимов и функциональных датчиков, которые позволяют посмотреть практически все органы и системы.